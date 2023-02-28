Жителя Углича подозревают в незаконном отстреле пяти лосей

В Угличском районе Ярославской области задержан подозреваемый в незаконной добыче пяти лосей, сообщает УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Ярославской области Фото: УМВД России по Ярославской области

Преступление было выявлено сотрудником ДПС ГИБДД. Во время патрулирования ночью недалеко от деревни Турково инспектор увидел мужчину, который перегружал тушу лося в автомобиль. На место выехала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, разрешения на охоту у мужчины 1991 года рождения не было. Подозреваемый отстрелил лося, а затем разделал его прямо в лесу.

«В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого к совершению еще 4 фактов незаконного отстрела лосей в январе-феврале текущего года»,— сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Полиция возбудила уголовные дела по статье 258 УК РФ (Незаконная охота). У подозреваемого изъяты ружье, автомобиль и снегоход, суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в декабре 2022 года в Тутаевском районе области московские охотники незаконно убили 20 лосей, по этому факту также возбуждено уголовное дело.

Антон Голицын