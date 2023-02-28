На реконструкцию улицы Октябрьской революции в Уфе направят еще до 605 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на конкурсе 22 марта выберет подрядчика второго этапа реконструкции улицы Октябрьской революции, сообщается на сайте госзакупок. Исполнитель должен будет выполнить работы по благоустройству. Начальная цена контракта определена в 605,1 млн руб. Большую часть оплатит республика (570 млн руб.), остальное — город.

Подрядчик должен установить наружное освещение и видеонаблюдение, водоотводные лотки, озеленить территорию, построить подпорные стены и ступени по улице Октябрьской Революции, провести археологические наблюдения на территории объекта культурного наследия «Древняя Уфимская крепость» площадью 7,12 тыс. кв. м. Работы необходимо выполнить до августа 2024 года.

В октябре 2022 года управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы заключило контракт с ООО «Дортрансстрой» стоимостью 980,43 млн руб. на выполнение строительно-монтажных работ по первому этапу реконструкции улицы. Подрядчик до 2 декабря 2026 года должен подготовить территорию к строительству, обустроить автобусные остановки, установить дорожные знаки, систему видеонаблюдения и светофоров, нанести дорожную разметку.

Майя Иванова

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