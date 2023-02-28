На рынке гибких офисов Петербурга открылось 14 новых проектов в 2022 году

По итогам 2022 года на рынке гибких офисных пространств Санкт-Петербурга открылось 14 новых объектов, предлагающих в аренду более 2,3 тыс. рабочих мест. При этом полностью закрылись или стали недоступны из-за ремонта и реконцепции восемь площадок на 300 рабочих мест, следует из данных аналитиков NF Group.

На конец 2022 года в Петербурге были доступны в среднем 27% рабочих мест. Согласно прогнозам, средний уровень вакантности прогнозируется на уровне не менее 20%. Всего в Петербурге открыты 60 гибких офисов, занимающих площадь 56,7 тыс. кв. м.

«В Санкт-Петербурге гибкие офисные пространства размещаются в офисных (44%) и торговых центрах (5%), в апарт-отелях (3%) и жилых домах (4%), но чаще всего в объектах редевелопмента (44%). Например, один из самых больших гибких офисов «Практик» откроется в 2023 году в здании бывшего доходного дома постройки конца XIX века на улице Чехова»,— следует из данных NF Group.

Наибольший объем сделок по аренде гибких офисов в течение последних трех лет приходится на IT-компании и IT-подразделения крупных корпораций (51%), нефтегазовые компании (20%) и финансовые организации (18%). Средневзвешенная арендная ставка фиксированного рабочего места под управлением сетевых операторов составляет 20 тыс. руб. в месяц.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывали, что арендаторы заняли треть освобожденных в Петербурге зарубежными компаниями офисов.

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