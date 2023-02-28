В Ярославле задерживается строительство новой школы на улице Пашуковская. Об этом на общегородском совещании заявил заместитель мэра Ярославля Александр Черневский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Школу на 1100 мест строят в Дзержинском районе Ярославля, срок завершения работ - июнь 2023 года. На данный момент в здании на 96 процентов сделана кровля, идет утепление фасада, устанавливаются батареи. В мэрии фиксируют месячное отставание подрядчика от утвержденного графика работ.

«Сейчас на объекте работает 60 человек. Планируется усиление в два раза. Подрядчик объясняет это тем, что пока здание не прогрето, он не может выйти на отделочные работы. Темпы на объекте не так позитивны, как нам хотелось бы. До сих пор подрядчик не определился, кто будет делать слаботочку». Договора на слаботочные системы мы не видим», — заявил заместитель мэра Ярославля Александр Черневский.

Мэр Ярославля Артем Молчанов считает, что «отставания быть не должно». Власти готовы оказывать помощь подрядчику для завершения работ в срок. Согласно порталу госзакупок, за строительство школы на улице Пашуковская отвечает ООО «Русстройком» из Мордовии. С учетом аванса подрядчику оплатили уже 887 млн руб., хотя работ он выполнил только на 517 млн.

Андрей Иванов