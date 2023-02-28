68% сибиряков считают, что ушедшие автобренды вернутся в Россию

Большинство автомобилистов Сибирского федерального округа уверены, что ушедшие автоконцерны еще вернутся на отечественный рынок. На этот вопрос положительно ответили 68% респондентов. Опрос проводило агентство «Открытие Авто».

При этом из числа покинувших страну марок сибирякам не хватает японских брендов: так ответили 53% опрошенных, 31% недостает европейских марок, 13% - корейских и 3% американских.

Параллельный импорт в то же время не способен решить вопрос дефицита, считают опрошенные. По их мнению, отечественный автопром будет развиваться все активнее из-за импортозамещения и инвестиций в развитие, а автодилеры продолжат переориентацию на китайские и отечественные марки. На этом фоне почти 70% опрошенных ждут дальнейшего рост цен на автомобили в 2023 году.

Опрос проводился с 1 по 7 февраля 2023 года, в нем приняли участие более 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.

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Лолита Белова