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Пожар на площади больше 400 квадратных метров произошел в столярной мастерской в Игре

27 февраля около 3:30 в поселке Игра в Удмуртии загорелась столярная мастерская из-за короткого замыкания в электрооборудовании во фрезерном станке. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, пожар был поздно обнаружен, в результате чего к моменту прибытия специалистов внутри здания все горело.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Пожарным удалось не допустить распространения огня на два смежных здания. Однако огонь уничтожил внутреннюю отделку, оборудование и имущество, а также повредил обрешетка кровли здания. Общая площадь пожара составила 416 кв. м.

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