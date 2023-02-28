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обновлено 10:19

Бывшая чиновница из фонда капремонта назначена замгендиректора краевого УКСа

Бывшая замглавы Фонда капитального ремонта Пермского края Наталья Киселева назначена заместителем гендиректора регионального управления капитального строительства. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил информированный источник. Наталья Киселева приглашена в краевой УКС курировать реализацию проектов с привлечением средств федерального бюджета.

Фото: Эхо Перми

Фото: Эхо Перми

В министерстве строительства Пермского края, которое является учредителем управления капстроительства, подтвердили назначение Натальи Киселевой. «20 февраля Наталья Киселева назначена заместителем генерального директора Управления капитального строительства Пермского края»,— сообщили в министерстве.

В начале этого года краевое управление капитального строительства возглавил бывший топ-менеджер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по капстроительству Антон Плаксин.

В 2015–2016 годах Наталья Киселева участвовала в первом конкурсе на должность гендиректора фонда, но победу не одержала. В свое время она работала в администрациях Лысьвенского района и Лысьвенского округа. Имеет опыт работы в управлении ЖКХ Перми, где возглавляла отдел капремонта. В 2017 году была назначена заместителем директора фонда капремонта, затем до 2021 года работала начальником управления жилищных отношений администрации Перми. В начале 2023 года госпожа Киселева участвовала в конкурсе на должность директора краевого фонда капремонта и дошла до последнего этапа отбора, но победу одержал Владимир Хлебников.

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