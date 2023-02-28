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Возбуждено уголовное дело о насилии в отношении фельдшеров скорой помощи

Следственный отдел по Заводскому району Саратова регионального СУ СКР возбудил уголовное дело по факту нападения на фельдшеров скорой помощи в минувшие выходные. Как сообщили в пресс-службе СУ СК, 37-летний мужчина подозревается в нанесении побоев (ст. 116 УК РФ).

Инцидент произошел днем 26 февраля, женщины медработники приехали на вызов к пожилой женщине на улицу Тульскую. Сын пациентки был пьян и вел себя агрессивно, а после того, как фельдшеры попросили у него документы матери, избил их.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы»,— сообщили в следственном управлении. О ходе следственных действий доложено главе СКР Александру Бастрыкину.

Сергей Петунин

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