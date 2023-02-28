В Омской области осуждены 13 «черных» лесорубов

Татарский горсуд в Омской области вынес приговор 13-ти участникам преступной группы, занимавшейся незаконной рубкой леса.

Суд установил, что еще в 2016 году руководитель одной из фирм по продаже древесины организовал преступную группу, куда вошли жители региона. В течение года они вырубали лес в Екатерининском и Вассиском лесничествах. Ущерб лесному фонду составил 20,5 млн руб.

Кроме того, в 2017 году два фигуранта дела подожгли хозяйственные постройки местной активистки, выступавшей против незаконной вырубки леса. Это было сделано для запугивания женщины, считают правоохранители. Ущерб, причиненный пострадавшей, составил 250 тыс. руб.

В зависимости от роли каждого участника дела, суд приговорил семь фигурантов к лишению свободы на срок от 1 года 8 месяцев года до 5 лет. Лидер группы осужден на 6 лет. Еще пять участников получили наказание от 1 года 6 месяцев до 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно.

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Анна Егорова