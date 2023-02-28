Бывший замдиректора службы по благоустройству в Уфе обвиняется в получении взятки

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего замдиректора МБУ «Служба по благоустройства Советского района». Он обвиняется в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это 41-летний Владислав Насибуллин.

По материалам дела, с февраля 2021 года по март 2022 года Владислав Насибуллин получал деньги от представителей четырех коммерческих организаций за вывоз снега с их территорий без соответствующих договоров. Он предоставлял специализированную технику, принадлежащую предприятию, для вывоза снежных масс на полигон. Деньги переводились на его собственный счет. Владислав Насибуллин был уволен в апреле 2022 года в связи с окончанием срока срочного трудового договора.

Ущерб составил более 160 тыс. руб. Обвиняемый частично признал вину.

Майя Иванова

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