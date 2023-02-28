Второй город в Крыму остался без воды из-за коммунальной аварии

Авария произошла на магистральном водоводе в Красноперекопске в Крыму, город остался без воды, сообщили в региональном управлении информационной политики мининформа. В Красноперекопске живет около 25 тыс. человек.

По данным ГУП РК «Вода Крыма», авария произошла на магистральном водоводе диаметром 600 мм. Ограничено водоснабжение в Красноперекопске, а также в селах Почетное, Пятихатка, Совхозное, Таврическое. Планируется заменить 10 м аварийного участка водовода, задействовано десять человек и пять единиц техники.

«Подвоз воды местным жителям организован. Занятия в детских садах и школах проходят в штатном режиме... Водоснабжение обещают восстановить до конца дня»,— заявили в управлении мининформа (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня, 28 февраля, в Евпатории произошла авария на водоводе, более 120 тыс. человек осталось без воды. В городе ограничено водоснабжение, организован развоз питьевой воды, приостановлены занятия в школах и детских садах. Что стало причиной инцидента, неизвестно.

Лаура Кеффер