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Власти Ярославля выплатят собственнику компенсацию за строительство дороги

МКУ «Агентство по строительству» мэрии Ярославля выплатит денежную компенсацию филиалу ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» за прокладку новой автодороги в Норском. Текст соглашения размещен на портале госзакупок.

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

В Дзержинском районе Ярославля реализуется проект комплексной застройки в 15 микрорайоне. В районе перекрестка улиц Малая Норская и Ленинградского проспекта будет выполняться строительство автомобильной дороги. Для проведения работ необходим перенос и переустройство двух участков воздушной линии 10 кВ.

Переносом ЛЭП будут заниматься «Россети». Сумма денежной компенсации энергетикам, которую выплатят власти Ярославля, составит 5,44 млн руб. Соглашение о выплате подписано 20 февраля и будет действовать до выполнения работ по переустройству сетей. Перенос должен быть выполнен до конца 2023 года.

Андрей Иванов

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