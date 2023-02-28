Министр культуры Любимова рассказала о работе с Минобороны по формированию агитбригад

Глава Министерства культуры Ольга Любимова рассказала, что ведомство «очень серьезно работает» с Минобороны над формированием агитбригад. Их работа, по ее словам, охватывает широкий спектр деятельности. В сами бригады якобы входят исполнители «из самых разных регионов, самого разного жанра, самого разного возраста».

«Где-то нужно ребят на реабилитации навестить, где-то с большим концертом, где-то выступить на площади, где-то поехать в регионы»,— сообщила министр в интервью «России 24» (цитата по «РИА Новости»). Она добавила, что работа с Минобороны по этой теме ведется «постоянно, давно, слаженно». Кто конкретно из музыкантов выступает в бригадах, она не уточнила.

Осенью 2022 года в России стали убирать имена артистов, покинувших страну по политическим соображениям. В Минкульте говорили, что этого требует российское общество. Министерство отрицало разработку законопроекта о лишении таких артистов званий.

Лаура Кеффер