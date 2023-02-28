В Казани могут открыть «белорусский аналог» IKEA

На территории Казани могут открыть магазин Swed House, который называют «белорусским аналогом» IKEA. Об этом сообщает «PБК Татарстан» со ссылкой на руководителя союза торговых центров России Булата Шакирова.

Организация уже заключила соглашение с белорусским магазином. Согласно договору, открытие магазина запланировано на ближайшие годы (конкретная дата не отмечается). В частности, в Москве уже в этом году запустят десять торговых точек площадью до 1 тыс. кв. м. Всего по России планируется открыть до 50 магазинов.

Господин Шакиров добавил, что союз обсуждал вопрос размещения магазина в Казани с сотрудниками IKEA. «Думаю, что мы говорим про 2023-2024 годы», — отметил Булат Шакиров.

"Ъ-Казань"