«Ростсельмаш» наладит поставки сельхозтехники в новые регионы РФ

«Ростсельмаш» планирует в 2023 году поставить по 20-30 единиц сельхозтехники в каждый из вновь присоединенных регионов России к началу уборочной кампании, пишет ТАСС со ссылкой на директора центра продаж, маркетинга и сервиса ООО «КЗ "Ростсельмаш"» Алексея Швейцова.

«Дилерский центр в Крыму будет обслуживать Херсонскую область. Предприятия – наши официальные партнеры, которые находятся в Ростовской области, Краснодарском крае, также будут работать с ДНР, ЛНР и Запорожской областью»,– цитирует Алексея Швейцова информагентство.

По словам генерального директора компании-дилера «Ростсельмаша» «Югпром» Юрия Печенова, поставки состоятся к началу уборки урожая. По предварительным оценкам, чтобы обеспечить техникой только Херсонскую область, понадобится около 100 единиц.

Для закупки аграрии новых регионов будут пользоваться мерами господдержки – льготным кредитованием и рассрочками.

Анастасия Назарова