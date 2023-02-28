Следователи возбудили дело на чиновников, не расселивших аварийный дом в Томске

По поручению председателя СК России следователи Томской области возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц мэрии Томска, которые не предоставили квартиру семье, проживающей в аварийном жилье.

По данным правоохранителей, многоквартирный дом, в котором проживает семья с малолетним ребенком, был признан аварийным еще в августе 2019 года. Он подлежит сносу. В марте 2022 года Советский районный обязал городскую администрацию предоставить семье вне очереди по договору социального найма новое жилье. Однако после вступления решения суда в законную силу сделано этого не было.

Виновным грозит арест на срок до трех месяцев.

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Лолита Белова