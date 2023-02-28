Доллар упал ниже 74 руб./$

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опускался ниже 74 руб./$ впервые с 20 февраля. По состоянию на 8:17 доллар снижается на 0,39%, до 74,31 руб./$. Евро падает на 0,75%, до 78,6 руб./€. Курс юаня опускается на 0,4%, до 10,6 руб.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,5%, до 2241,1 пункта. Индекс РТС поднялся на 3,41%, до 945,29 пункта.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

В начале недели курсы ведущих мировых валют на российском рынке отступили от многомесячных максимумов, установленных 24 февраля. Укреплению рубля способствовала сезонная продажа валютной выручки экспортерами, а также закрытие спекулятивных позиций в ведущих валютах после реализации на прошлой неделе санкционных рисков.

Подробности — в материале «Ъ»«Рубль отыгрался на бирже».

Лаура Кеффер