В январе индекс цен производителей промышленных товаров Челябинской области вырос на 2,5% к предыдущему месяцу. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 9,4%, сообщает Челябинскстат.

За месяц наиболее ощутимо увеличился индекс цен в отрасли добычи полезных ископаемых — на 19%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — на 9,5%. Рост отмечен в сферах обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха (+1,5%), в обрабатывающих производствах (+0,7%).