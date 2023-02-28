Скончался актер театра и народный артист Удмуртии Петр Романов

В Удмуртии скончался заслуженный артист России, народный артист республики Петр Романов. Об этом во «ВКонтакте» рассказал министр культуры региона Владимир Соловьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com, Владимир Соловьев Фото: VK.com, Владимир Соловьев

Петр Романов родился 20 сентября 1948 года в деревне Верхнее Асаново в Алнашском районе. В 1973 году он закончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина, после чего приступил к работе в Удмуртском театре. На сцене Национального театра Петр Романов сыграл более ста ролей.

«Министерство культуры Удмуртской Республики, работники культуры Удмуртии выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного. Благодарная память о талантливом человеке навсегда сохранится в наших сердцах»,— сказано в сообщении.

