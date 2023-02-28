Скончался экс-руководитель Свердловской области Владимир Власов

Бывший председатель Свердловского облисполкома Владимир Власов, возглавлявший регион в 1987–1990 годах, скончался на 85 году жизни. Соболезнования родственникам и коллегам экс-политика выразили действующий глава Свердловской области Евгений Куйвашев и первый губернатор региона Эдуард Россель.

«В непростые для страны годы Владимир Михайлович Власов был председателем Свердловского облисполкома и облсовета, решал задачи обеспечения устойчивости региона, сохранения социальной стабильности. Чем бы он ни занимался, всегда стремился быть полезным обществу и оставался верен интересам Урала и всей страны»,– цитирует Евгения Куйвашева «Областная газета».

Эдуард Россель, сменивший Владимира Власова на посту главы региона в 1990 году, отметил, что экс-политика не успели наградить знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени, хотя соответствующее ходатайство уже было подписано Евгением Куйвашевым.

Владимир Власов родился в 1965 году окончил Днепропетровский металлургический институт, после чего был направлен в Первоуральск, где работал на Старотрубном и Новотрубном заводах. В 1980 году Владимир Михайлович избран вторым секретарем Первоуральского горкома КПСС. Пять лет он курировал промышленность города. Затем занял пост директора Первоуральского новотрубного завода.

В 1987 году он был назначен председателем Свердловского облисполкома, избран народным депутатом РСФСР, депутатом, председателем Свердловского областного Совета народных депутатов.

С 1990 года Владимир Михайлович курировал вопросы развития металлургической промышленности в Индии. В 1993 году был назначен уполномоченным по антикризисной программе на Первоуральском Новотрубном заводе, а затем – советником генерального директора.

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