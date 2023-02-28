Хирурги в Удмуртии спасли подростка с опухолью грудной клетки

В столице Удмуртии хирурги провели малоинвазивную операцию по удалению редкой опухоли грудной клетки у 15-летнего ребенка. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, на прием к онкогематологу подросток попал после школьного медосмотра, на котором флюорография выявила новообразование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Врачи-онкологи поставили диагноз — тератома средостения, опухоль грудной клетки. На момент обнаружения ее диаметр достигал уже 8 см.

Подростку провели срочную операцию малоинвазивным способом с помощью специального эндоскопического оборудования. Такая операция обеспечивает минимальное вмешательство, благодаря чему пациент быстро идет на поправку. В настоящее время ребенок уже находится дома.

Как отметил заведующий хирургическим отделением Республиканской детской клинической больницы Геннадий Поверин, опухоли в средостении встречаются редко. «Эта патология врожденная и до подросткового возраста или беременности может себя никак не проявлять. Во время гормональной перестройки организма заболевание дает о себе знать и может начать угрожать жизни и здоровью пациента»,— рассказал господин Поверин.