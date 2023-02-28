«Девелопмент-Юг» оборудует зарядные станции для электробусов в ЖК «Погода»

На закупку устройств ультрабыстрой зарядки для электробусов из бюджета Перми будет выделено 15 млн руб. Проектные работы в эту сумму не входят. «У нас достигнута договоренность с застройщиком микрорайона Погода, что расходы по обустройству конечной площадки и подведению необходимых мощностей по питанию зарядных станций он возьмет на себя»,— сообщил вчера на заседании бюджетного комитета гордумы начальник департамента транспорта Анатолий Путин.

Напомним, о намерении до конца 2023 года купить 16 электробусов заявил ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Они будут использованы на маршруте №81 «Станция Пермь II — микрорайон Ива». На покупку электробусов планируется выделить 784 млн руб. Из федерального бюджета будет выделено 736 млн руб., бюджета Пермского края — 38,7 млн руб., средств бюджета Перми — 9,8 млн руб.