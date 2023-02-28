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КСП Челябинской области проверит бюджетные расходы на народных дружинников

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области проверит целевое использование бюджетных средств, выделенных на поддержку добровольных народных дружин. Об этом сообщает в telegram-канале ведомства.

В 2022 году по государственной программе «Обеспечение общественной безопасности в Челябинской области» на организацию и участие граждан и их объединений в обеспечении порядка направили 80 млн руб. В 2023 году на эти цели выделили 114,1 млн.

Помимо проверки целевого использования этих субсидий КСП региона во время контрольного мероприятия намерена изучить как министерство общественной безопасности Челябинской области и общественные некоммерческие организации выполняют условия соглашений.

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