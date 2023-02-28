В Ивделе похоронили бойца ЧВК «Вагнер», погибшего на спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине погиб боец ЧВК «Вагнер» из Свердловской области Иван Горский. Похороны состоялись накануне, 27 февраля, сообщает Е1.ru со ссылкой на администрацию города. Прощание с погибшим проходило с воинскими почестями.

Иван Горский имел военный опыт – участвовал в чеченской компании, за что был награжден. По данным издания, в 2017 году уралец был приговорен к 10 годам и 10 месяцам колонии за торговлю наркотиками. В ЧВК «Вагнер» он попал из колонии.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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