Ведущий настольных игр и работник по уходу за пиявкой требуются работодателям в Сибири

В числе редких вакансий в Сибири, опубликованных работодателями, оказались специалист по заботе, которому нужно будет отвечать за общение и поддержку пользователей, и помощник праздничного дня, в его обязанностях – сборка и упаковка букетов на 8 марта, сообщает hh.ru. Кроме того, работодателям в Сибири требовались в феврале ведущий настольных игр с зарплатой 90 тыс. руб. и работник по уходу за пиявкой, помощник официанта и изготовитель конфет.

Ранее эксперты компании отмечали, что по итогам января 2023 года в регионе усилился дефицит кадров – в среднем на одну вакансию в Новосибирской области приходилось 3,9 резюме при нормальном соотношении 5-6 резюме на вакансию. В декабре 2022 года этот показатель был на уровне 4,4 резюме на вакансию. Наибольшее количество вакансий открыто в таких сферах как добыча сырья, медицина, банковская сфера, строительство.

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Оксана Павлова