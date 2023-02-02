На бирже не хватает рук

Смягчившийся в первые месяцы после начала СВО дефицит кадров в Новосибирской области к концу 2022 года усилился. По данным hh.ru, в декабре в регионе на каждую вакансию в среднем приходилось 4,5 резюме при «комфортном» для биржи труда показателе 5-6. По сравнению с концом 2021 года индекс вырос на 1,1 пунк­та. Однако наиболее остро регион нуждается в рабочих кадрах. Количество таких вакансий в Новосибирской области в 2022 году увеличилось на 33%. Эксперты отмечают, что, помимо демографической ямы и мобилизации, проблему усугубляет низкая популярность рабочих профессий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Количество вакансий для рабочего персонала в Новосибирской области в 2022 году выросло на 33%, сообщает hh.ru. Индекс конкуренции (соотношение числа резюме к вакансиям) в декабре 2022 года составлял 0,8 после 1 в том же месяце годом ранее. В среднем по всем отраслям этот показатель в регионе менялся с 3,4 в декабре 2021 года до 4,9 в апреле-мае 2022 года, а к концу года составил 4,5. При этом индекс конкуренции ниже 5-6, по оценке hh.ru, говорит о дефиците кадров.

«Сварщиков, как было „полтора землекопа“, так и осталось. Все хотят войти в IT, а в сварку не хотят. Те, кто подбирает рабочий персонал, как были в ситуации невероятной конкуренции, так в ней и остаются. Есть небольшое увеличение активности соискателей, но по разным специальностям ситуация отличается»,— рассказала директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

Средняя предлагаемая работодателями зарплата рабочего персонала в 2022 году, по данным hh.ru, составляла 55,2 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 5%.

По данным сервиса «Зарплата.ру», начавшийся после объявления частичной мобилизации рост спроса на специалистов рабочих специальностей продолжает увеличиваться в регионе четвертый месяц подряд. Так, в январе 2023 года относительно декабря 2022 года число предложений для электромонтажников выросло на 54%, монтажников — 14%, машинистов — 12%, операторов станков ЧПУ — 12%, кладовщиков — 6%, разнорабочих — 4%.

Вопрос кадрового дефицита в промышленности на этой неделе обсуждали участники организованного региональным отделением «Опоры России» круглого стола. Алла Литвинова (руководитель HR-центра Аллы Литвиновой) привела результаты опроса, согласно которым 35% соискателей с высшим или средним специальным образованием не хотят работать в промышленности из-за низких зарплат, 20% — из-за «грязи и пыли», еще 15% сослались на тяжелые условия труда. Член президиума реготделения «Опоры России» Марина Ярцева рассказала о низкой популярности рабочих специальностей и среди школьников: 64% опрошенных не пошли бы работать в промышленность.

Исполнительный директор Новосибирского областного отделения «Опоры России» Наталия Кошелева обратила внимание на неточность прогнозов будущей потребности в специалистах. Она привела примеры, когда оценка Минтруда кратно расходилась с данными отраслевых экспертов и крупнейших сайтов по поиску работы. «Потребность в операторах швейного оборудования в Новосибирской области, согласно данным Минтруда, составляет от двух до четырех человек ежегодно, однако потребность только предпринимателей — членов Новосибирского областного отделения „Опоры России“, занимающихся пошивом одежды, составила 82 человека. В августе 2022 года потребность в поварах Минтруд на 2023 год оценил как 131 человек, при этом на сайтах по подбору персонала искали поваров 426 компаний Новосибирской области. Каж­дая организация могла искать одного повара или несколько, что означает, что потребность еще выше, как и разница между прогнозным значением и фактическим»,— сообщила госпожа Кошелева. Эксперт считает необходимым привлекать к формированию прогноза кадровой потребности «профильные организации, обладающие большим массивом информации, статистики и аналитики».

«Мы понимаем, что та потребность по кадрам, которую сегодня озвучивают промышленники — это только начало. Объем заказов увеличивается, а значит, и кадровая потребность будет только расти. Эту проблему нужно решать сообща: и органам власти, и предприятиям»,— отметил в ходе круглого стола замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов. Он добавил, что проблема кадрового голода идентична для всех отраслей промышленности, включая обрабатывающую промышленность и оборонно-промышленный комплекс. Вместе с тем президент Новосибирской торгово-промышленной палаты Юрий Бернадский, который подчеркнул важность переформатирования системы подготовки специалистов под целевой набор по заказам предприятий и отметил, что практическая реализация этого проекта возможна не ранее 2024 года из-за необходимости «решить вопрос финансирования».

Дарья Решетникова