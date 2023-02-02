На бирже не хватает рук

Смягчившийся в первые месяцы после начала СВО дефицит кадров в Новосибирской области к концу 2022 года усилился. По данным hh.ru, в декабре в регионе на каждую вакансию в среднем приходилось 4,5 резюме при «комфортном» для биржи труда показателе 5-6. По сравнению с концом 2021 года индекс вырос на 1,1 пункта. Однако наиболее остро регион нуждается в рабочих кадрах. Количество таких вакансий в Новосибирской области в 2022 году увеличилось на 33%. Эксперты отмечают, что, помимо демографической ямы и мобилизации, проблему усугубляет низкая популярность рабочих профессий.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Количество вакансий для рабочего персонала в Новосибирской области в 2022 году выросло на 33%, сообщает hh.ru. Индекс конкуренции (соотношение числа резюме к вакансиям) в декабре 2022 года составлял 0,8 после 1 в том же месяце годом ранее. В среднем по всем отраслям этот показатель в регионе менялся с 3,4 в декабре 2021 года до 4,9 в апреле-мае 2022 года, а к концу года составил 4,5. При этом индекс конкуренции ниже 5-6, по оценке hh.ru, говорит о дефиците кадров.
«Сварщиков, как было „полтора землекопа“, так и осталось. Все хотят войти в IT, а в сварку не хотят. Те, кто подбирает рабочий персонал, как были в ситуации невероятной конкуренции, так в ней и остаются. Есть небольшое увеличение активности соискателей, но по разным специальностям ситуация отличается»,— рассказала директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.
Средняя предлагаемая работодателями зарплата рабочего персонала в 2022 году, по данным hh.ru, составляла 55,2 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 5%.
По данным сервиса «Зарплата.ру», начавшийся после объявления частичной мобилизации рост спроса на специалистов рабочих специальностей продолжает увеличиваться в регионе четвертый месяц подряд. Так, в январе 2023 года относительно декабря 2022 года число предложений для электромонтажников выросло на 54%, монтажников — 14%, машинистов — 12%, операторов станков ЧПУ — 12%, кладовщиков — 6%, разнорабочих — 4%.
Вопрос кадрового дефицита в промышленности на этой неделе обсуждали участники организованного региональным отделением «Опоры России» круглого стола. Алла Литвинова (руководитель HR-центра Аллы Литвиновой) привела результаты опроса, согласно которым 35% соискателей с высшим или средним специальным образованием не хотят работать в промышленности из-за низких зарплат, 20% — из-за «грязи и пыли», еще 15% сослались на тяжелые условия труда. Член президиума реготделения «Опоры России» Марина Ярцева рассказала о низкой популярности рабочих специальностей и среди школьников: 64% опрошенных не пошли бы работать в промышленность.
Исполнительный директор Новосибирского областного отделения «Опоры России» Наталия Кошелева обратила внимание на неточность прогнозов будущей потребности в специалистах. Она привела примеры, когда оценка Минтруда кратно расходилась с данными отраслевых экспертов и крупнейших сайтов по поиску работы. «Потребность в операторах швейного оборудования в Новосибирской области, согласно данным Минтруда, составляет от двух до четырех человек ежегодно, однако потребность только предпринимателей — членов Новосибирского областного отделения „Опоры России“, занимающихся пошивом одежды, составила 82 человека. В августе 2022 года потребность в поварах Минтруд на 2023 год оценил как 131 человек, при этом на сайтах по подбору персонала искали поваров 426 компаний Новосибирской области. Каждая организация могла искать одного повара или несколько, что означает, что потребность еще выше, как и разница между прогнозным значением и фактическим»,— сообщила госпожа Кошелева. Эксперт считает необходимым привлекать к формированию прогноза кадровой потребности «профильные организации, обладающие большим массивом информации, статистики и аналитики».
«Мы понимаем, что та потребность по кадрам, которую сегодня озвучивают промышленники — это только начало. Объем заказов увеличивается, а значит, и кадровая потребность будет только расти. Эту проблему нужно решать сообща: и органам власти, и предприятиям»,— отметил в ходе круглого стола замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов. Он добавил, что проблема кадрового голода идентична для всех отраслей промышленности, включая обрабатывающую промышленность и оборонно-промышленный комплекс. Вместе с тем президент Новосибирской торгово-промышленной палаты Юрий Бернадский, который подчеркнул важность переформатирования системы подготовки специалистов под целевой набор по заказам предприятий и отметил, что практическая реализация этого проекта возможна не ранее 2024 года из-за необходимости «решить вопрос финансирования».