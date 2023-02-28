Новосибирский банк «Левобережный» приостановил SWIFT-переводы

Банк «Левобережный» приостановил SWIFT-переводы для юрлиц и физлиц. «"Левобережный" временно приостановил прием и отправку SWIFT-переводов для физических и юридических лиц по всем направлениям до получения дополнительных разъяснений от зарубежных банков-корреспондентов», – сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе банка. Там также отметили, что банк изучает возможности «по проведению операций в дружественных валютах».

На прошлой неделе стало известно, что банк включен в санкционный список США. В «Левобережном» сообщали, что этот факт для банка «стал полной неожиданностью», так как у «банка нет активов и обязательств в США». Банк также тогда сообщил, что «все онлайн-сервисы для физических и юридических лиц, офисы и банкоматы работают в прежнем режиме, без каких-либо ограничений».

Всего на прошлой неделе Минфин США включил в SDN-лист (Specially Designated Nationals List) 11 российских банков.

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Оксана Павлова