Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

С 1 марта в Гонконге отменят обязательное ношение масок

Глава администрации Гонконга Джон Ли объявил об отмене обязательного ношения масок в общественных местах с 1 марта. Основное антиковидное ограничение сохранится для персонала медицинских и некоторых административных учреждений.

«Мы думаем, что это лучшее время для принятия этого решения. Это четкий сигнал, показывающий, что Гонконг возвращается к нормальной жизни»,— сказал господин Ли в ходе брифинга (цитата по Reuters).

С 1 марта также будут отменены ежедневные экспресс-тесты на COVID-19 для учащихся средних и начальных школ.

26 февраля требование о ношении масок отменили власти другого специального административного района Китая Макао. Власти КНР об отмене масочного режима еще не объявляли.

Об отмене антикоронавирусных ограничений в Китае — в материале «Ъ» «Осторожно, Китай открывается».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...