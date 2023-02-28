С 1 марта в Гонконге отменят обязательное ношение масок

Глава администрации Гонконга Джон Ли объявил об отмене обязательного ношения масок в общественных местах с 1 марта. Основное антиковидное ограничение сохранится для персонала медицинских и некоторых административных учреждений.

«Мы думаем, что это лучшее время для принятия этого решения. Это четкий сигнал, показывающий, что Гонконг возвращается к нормальной жизни»,— сказал господин Ли в ходе брифинга (цитата по Reuters).

С 1 марта также будут отменены ежедневные экспресс-тесты на COVID-19 для учащихся средних и начальных школ.

26 февраля требование о ношении масок отменили власти другого специального административного района Китая Макао. Власти КНР об отмене масочного режима еще не объявляли.

Об отмене антикоронавирусных ограничений в Китае — в материале «Ъ» «Осторожно, Китай открывается».