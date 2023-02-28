Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Bloomberg

Bloomberg оценил состояние предпринимателя Илона Маска в $187,1 млрд, за счет чего глава Tesla и SpaceX вновь занял первую строчку в составляемом агентством рейтинге богатейших людей планеты. Он опередил президента группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно (состояние $185,3 млрд).

Агентство объясняет это ростом стоимости акций Tesla почти на 70% с начала года. У компании также улучшились показатели продажи электромобилей на фоне снижения цен.

В декабре 2022 года Forbes оценил состояние Илона Маска в в $176,8 млрд, а господина Арно и его семьи — в $188,6 млрд. В январе 2023 года Илон Маск попал в справочник «Гиннесс. Мировые рекорды», установив рекорд по самой большой потере состояния в истории.

Подробнее об «обеднении» Илона Маска — в материале «Ъ-Деньги» «Потерять — так миллиард».