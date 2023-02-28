Обвинению не удалось заключить под стражу главу филиала бюро медико-социальной экспертизы в Ельце

Липецкий облсуд оставил в силе решение Елецкого горсуда, отправившего под домашний арест руководителя местного филиала бюро медико-социальной экспертизы Олега Карташова. Он является обвиняемым по делам о взятках.

Согласно материалам суда, без удовлетворения оставлено представление прокуратуры, требовавшей отправить обвиняемого под стражу. Управление Следственного комитета России (СКР) по Липецкой области возбудило в отношении Олега Карташова пять уголовных дел о взятках (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). По версии следствия, в 2021 и 2022 годах он якобы получил взятки на сумму 330 тыс. руб. за проведение медико-социальных экспертиз, по результатам которых заинтересованным гражданам устанавливалась инвалидность 2-й и 3-й групп бессрочно.

Ведомство в начале февраля ходатайствовало в Елецкий горсуд о заключении обвиняемого под стражу, однако суд избрал в его отношении домашний арест. Рассматривая апелляционное представление облсуд установил, что утверждения органа предварительного следствия о наличии у обвиняемого возможности продолжать заниматься преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей, воспрепятствовать производству по делу, уничтожить доказательства должным образом не подтверждены.

Сергей Толмачев