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Главу филиала бюро медико-социальной экспертизы в Ельце отправили под домашний арест по делу о взятках

Елецкий горсуд Липецкой области заключил под домашний арест руководителя местного филиала бюро медико-социальной экспертизы по делу о взятках, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве уточнили, что мужчине предъявлено обвинение в пяти эпизодах получения взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). По версии следствия, в 2021 и 2022 годах он получил взятки на сумму 330 тыс. руб. за проведение медико-социальных экспертиз, по результатам которых заинтересованным гражданам устанавливалась инвалидность 2 и 3 групп бессрочно.

Руководитель филиала вину не признал. Его имя в сообщении СКР не раскрывается. В материалах горсуда есть сведения о ходатайстве следствия о заключении под стражу Олега Карташова: по всей видимости, суд в этом требовании отказал и отправил мужчину под домашний арест.

Сергей Толмачев

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