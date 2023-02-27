В Белгороде обнаружены фрагменты трех крупных беспилотников

На территории Белгорода обнаружены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией»,— сообщил глава региона.

Из-за невозможности выехать в места падения самому (господин Гладков находится в больнице) губернатор поручил мэру Белгорода Валентину Демидову разобраться в ситуации на месте.

Ранее в соцсетях стали распространяться видеозаписи и фотографии, на которых видны остатки беспилотников. Речь не идет о небольших гражданских дронах — размер каждого крыла аппарата составляет около двух метров. Ранее в Белгороде беспилотники массово не сбивали.

Какие населенные пункты Белгородской области 27 февраля обстреливали с Украины — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин