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Коммерсантъ FM
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«Спартак» обыграл «Локомотив» и вышел в полуфинал «Пути РПЛ» Кубка России

Футболисты московского «Спартака» победили столичный «Локомотив» в ответном матче 1/4 финала play-off «Пути Российской премьер-лиги» (РПЛ) Кубка России. Прошедшая на стадионе «Открытие Банк Арена» встреча завершилась со счетом 4:2. В первой игре «Спартак» победил со счетом 1:0. Красно-белые являются обладателями Кубка России сезона-2021/22.

Кадр матча «Спартак»—«Локомотив»

Кадр матча «Спартак»—«Локомотив»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Кадр матча «Спартак»—«Локомотив»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Голы забили: Игнатов (15), Зобнин (56), Мартинс (81), Промес (90+9, пен.) — Миранчук (17, 83).

«Локомотив» продолжит выступление в Кубке России в «Пути регионов».

Турнир разделен на два пути — «Путь РПЛ» и «Путь регионов». В «Путь регионов» попали 11 любительских клубов, «Путь РПЛ» представлен 16 клубами лиги.

Мария Федотова

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