«Спартак» обыграл «Локомотив» и вышел в полуфинал «Пути РПЛ» Кубка России

Футболисты московского «Спартака» победили столичный «Локомотив» в ответном матче 1/4 финала play-off «Пути Российской премьер-лиги» (РПЛ) Кубка России. Прошедшая на стадионе «Открытие Банк Арена» встреча завершилась со счетом 4:2. В первой игре «Спартак» победил со счетом 1:0. Красно-белые являются обладателями Кубка России сезона-2021/22.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр матча «Спартак»—«Локомотив»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Кадр матча «Спартак»—«Локомотив»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Голы забили: Игнатов (15), Зобнин (56), Мартинс (81), Промес (90+9, пен.) — Миранчук (17, 83).

«Локомотив» продолжит выступление в Кубке России в «Пути регионов».

Турнир разделен на два пути — «Путь РПЛ» и «Путь регионов». В «Путь регионов» попали 11 любительских клубов, «Путь РПЛ» представлен 16 клубами лиги.

Мария Федотова