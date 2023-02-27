Осенцы точат арматуру

Стали известны подробности проекта Осенцовского сталепрокатного завода, который планируется возвести в особой экономической зоне «Пермь»: он будет выпускать около 60 тыс. тонн арматуры в год — для нужд застройщиков. Объем инвестиций в завод может составить 460 млн руб. Экс­перты отмечают небольшой уровень инвестиций в проект и считают, что завод будет компактным производством, ориентированным на потребности региона. Новое предприятие сможет наладить поставки арматуры в соседние регионы, если она будет более конкурентоспособна, чем продукция других производителей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вчера в краевом правительстве рассказали о проекте сталепрокатного завода, который планируется возвести в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Пермь». По данным пресс-службы правительства, ООО «Осенцовский сталепрокатный завод» (ОСЗ), претендующее на статус резидента, будет выпускать арматуру для нужд застройщиков. Проекты бизнес-планов по развитию новых производств в ОЭЗ «Пермь» недавно рассмотрели на заседании управляющего комитета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь». Проекты, презентованные потенциальными резидентами ОЭЗ, были предварительно одобрены.

Инвестиции потенциальных резидентов ОЭЗ «Пермь» составят около 58,7 млрд руб. Как сообщалось ранее, «ОДК — Пермские моторы» планирует построить завод по изготовлению авиадвигателей ПД-8, ПД-14 и ПС-90А. Компания «Форпласт» организует производство полиэтиленовых восков для дорожного строительства. «Пермская судоверфь» представила проект модернизации мощностей по выпуску речных и морских судов, металлоконструкций, остановочных и причальных комплексов. Компания по производству пластмассовых изделий «Стелла групп» создаст производство экологически чистых изделий из ПВХ — стеновых и потолочных панелей, вагонки, профилей и плинтусов.

ОСЗ построит металлургическое производство арматуры для застройщиков из Прикамья и других регионов России. Профилем деятельности компании является производство чугуна, стали и ферросплавов. Площадь земельного участка предприятия составит 8,8 га, а количество новых рабочих мест — 60. На строительство завода предполагается направить 460 млн руб. По данным «Ъ-Прикамье», запустить новое производство планируется до конца I квартала 2026 года. Инвестор намерен создать производство с низкими производственными затратами, использовать местное сырье, энерго- и ресурсосберегающее оборудование и прочее. Проект реализуют на заемные (63%) и собственные (37%) средства. Ежегодный объем выручки планируется на уровне 3 млрд руб., а объем производства составит 60 тыс. тонн арматуры в год. Размещение завода на 8,8 га земли является первым этапом проекта, но есть и перспективные второй и третий этапы с освоением участка в 18 га.

Теперь инвесторы должны сформировать заявки на получение статуса резидента ОЭЗ, их рассмотрит экспертный совет ОЭЗ ППТ «Пермь». Напомним, что ОЭЗ «Пермь» была создана постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка особой зоны расположена на территории промузла «Осенцы». Резиденты ОЭЗ смогут получить льготы в виде пониженной ставки по налогу на прибыль и частичного освобождения от транспортного налога.

Как указано в Kartoteka.ru, ООО «ОСЗ» учредил 16 февраля уроженец Азербайджана Самир Азизов. Бизнесмен владеет в Перми компаниями в сфере деятельности заказчика-застройщика («АСР-Логистик»), а также аренды, управления недвижимостью («АСР-Недвижимость», «АСР-Инвест», «АСР-Девелопмент») и сельского хозяйства («АСР-Агро»). В 2020 году структура господина Азизова «АСР-Логистик» выиграла на муниципальных торгах участок под жилую застройку за цирком, по ул. Фрезеровщиков, 67а. Сейчас общество возводит там дом-клуб «Опера».

Господин Азизов не ответил на звонок по мобильному телефону.

«Инвестиции, которые предполагается вложить в это предприятие, небольшие. Судя по всему, это будет небольшое, компактное производство, ориентированное на потребности конкретного региона. И за счет налоговых льгот, положенных резидентам, оно будет конкурентоспособно по отношению к остальным производителям»,— считает председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов. По мнению эксперта, новое предприятие сможет наладить поставки арматуры в соседние регионы, если она будет более конкурентоспособна, чем продукция других производителей.

По словам исполнительного директора ассоциации «Пермские строители» Бориса Николаева, пермские застройщики получают арматуру от местных производителей, например от «КВИН», но главным образом — от филиалов общероссийских сетей: АО «Сталепромышленная компания», «Металлкомплект-М», «ЕВРАЗ­-маркет» и других. Господин Николаев отметил, что рынок нового строительства, прежде всего жилищного, в последние годы демонстрировал рост объемов, а значит, рос спрос на производство и стройматериалы, в том числе на арматуру. «Без сомнения, появление нового сильного игрока в данной нише приведет к развитию конкуренции. Локализация производства в непосредственной близости от Перми при прочих равных должна снизить транспортные издержки, что позволит сделать стоимость конечной продукции более доступной для застройщиков»,— полагает собеседник.

Гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный сообщил, что «Орсо групп» закупает арматуру у «Мечела» (Челябинский металлургический комбинат), компании «КВИН» и других. «Для застройщиков важны качество и стоимость арматуры. Поэтому если ее будут производить в Перми, то как минимум из-за более низких затрат на логистику эта продукция станет дешевле. А где дешевле, там застройщик и будет покупать»,— рассуждает господин Бесфамильный.

Евгения Ахмедова