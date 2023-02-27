Взаимонезачет

Конкурсный управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Лев Шляпин подготовил заключение по предложению основного кредитора предприятия — ФНС о возможности мирового соглашения. По данным источников, он якобы полагает, что в текущих условиях погасить задолженность перед уполномоченным органом нереально даже в условиях роста гособоронзаказа. Маржинальность таких контрактов низкая. Кроме того, предприятие обслуживает текущие платежи. Эксперты отмечают, что ФНС предложила изучить возможность заключения мирового соглашения уже после того, как промплощадка ЗиД была выставлена на торги. По их мнению, уполномоченный орган может обратиться к правительству РФ с просьбой о списании задолженности перед бюджетом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О содержании заключения конкурсного управляющего завода имени Дзержинского «Ъ-Прикамье» рассказали источники, знакомые с документом. По данным собеседников, управляющий считает, что в текущих условиях предприятие не может обслуживать долг. «По крайней мере, в обозримой перспективе это невозможно,— говорит один из них.— Несмотря на то что у завода вырос объем гособоронзаказа, маржинальность таких контрактов крайне невысокая, а еще необходимо обслуживать текущие платежи перед той же ФНС, ресурсоснабжающими организациями, платить заработную плату». По их данным, конкурсный управляющий предложил кредиторам согласовать «ряд мероприятий финансового и хозяйственного плана, реализация которых может способствовать заключению мирового соглашения».

Сам господин Шляпин пояснил «Ъ-Прикамье», что действительно направил заключение кредиторам, но его содержание раскрыть отказался, поскольку оно является непуб­личным документом.

ФГУП «Машзавод им. Дзержинского» производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. С 2005 года предприятие находится в процедуре банкротства. Реестровая кредиторская задолженность ФГУП составляет около 400 млн руб., большую часть которой (около 88%) контролирует ФНС. В феврале 2009 года между налоговым органом и предприятием было заключено мировое соглашение, которое решением Арбитражного суда Пермского края было расторгнуто в октябре того же года.

В прошлом году производственный комплекс завода Дзержинского дважды выставлялся на торги, но все они были объявлены несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Сейчас торги проходят в форме публичного предложения с «ценой отсечения» 3,44 млрд руб. По данным «Ъ-Прикамье», имуществом завода интересовались несколько оборонных холдингов, в том числе структуры «Рос­теха», а также ВКО «Алмаз-Антей».

«Проработать вопрос» об урегулировании имеющейся задолженности завода имени Дзержинского перед ФНС до 27 февраля текущего года конкурсному управляющему предложило собрание кредиторов ФГУП. Он должен был также рассчитать график погашения задолженности с учетом объемов производства и реализации продукции в рамках государственных оборонных заказов.

Собеседник «Ъ-Прикамье» из числа арбитражных управляющих отмечает, что ФНС не может заключить мировое соглашение, которое не предусматривает погашение долга, поскольку речь идет о взыскании средств в бюджет. «Вообще это странное предложение,— полагает он.— Налоговая столько лет является мажоритарным кредитором, а мировое соглашение предложила заключить, когда завод уже выставлен на торги. При заключении мирового гарантировать его исполнение со стороны должника в текущей ситуации не сможет никто. Одним из подписантов соглашения является конкурсный управляющий, поэтому и спрос, если что, будет с него». По мнению источника, самым оптимальным вариантом для ЗиД является приобретение его имущества крупным концерном: «Это означает, что у завода появится хозяин, будут инвес­тиции и заказы».

Экс-гендиректор завода имени Дзержинского Олег Боровик говорит, что он удивлен предложением ФНС. «В связи с этим у меня вопрос к налоговому органу: а где вы были предыдущие 17 лет? У ФНС все это время была позиция, что деньги должны быть возвращены»,— рассказывает он. По словам господина Боровика, также непонятно, где завод должен найти средства для исполнения возможного мирового соглашения. «Теоретически уполномоченный орган мог бы обратиться к председателю правительства РФ с просьбой разрешить списание долга и обосновать эту необходимость важностью предприятия для оборонной промышленности. Вот это был бы государственный подход»,— убежден Олег Боровик.

Дмитрий Астахов