На Кубани на поддержку учителей выделили 5,7 млрд рублей

В 2023 году на поддержку учителей из бюджета Краснодарского края выделили 5,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече с главой Кубани Вениамином Кондратьевым, а также директорами и учителями школ обсудил вопросы системы образования. Он отметил, что за счет ежегодного увеличения населения региона растет потребность в детских садах и школах. Министр подчеркнул хорошие результаты в сфере строительства объектов.

По словам главы Кубани, сейчас в регионе насчитывается 89 тыс. педагогов, половина из них — учителя. Классным руководителям из краевого бюджета к федеральной доплате в 5 тыс. руб. выделяют еще 4 тыс. руб. К началу учебного года каждый учитель получает по 5 тыс. руб. Кроме того, преподавателям, подготовившим стобалльников по ЕГЭ, выдают 100 тыс. руб. премии, наставникам победителей и призеров всероссийских олимпиад — по 100 и 60 тыс. руб.

«Важно, что каждый четвертый учитель — молодой специалист в возрасте до 35 лет. Настоящий педагог — наставник, который вкладывает свою душу и талант в обучение детей, формирует гармоничные личности, воспитывает патриотов и достойных граждан России»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram