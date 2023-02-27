Эксперт: толчки у берегов Крыма могло вызвать землетрясение в Турции

Причиной подземных толчков в Черном море у берегов Крыма могли стать новые землетрясения в Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства (КРЦ) Татьяну Горелову.

«Относительно безопасности — пока мы повторных толчков не зарегистрировали. Однозначно сказать, что это землетрясение, которое будет иметь продолжение, я вам не могу, поскольку для Крыма это нормальная практика»,— отметила Татьяна Горелова.

Землетрясение магнитудой 3 было зафиксировано в 16:25 в акватории Черного моря. Его эпицентр находился примерно на 39 км южнее Ялты. Жертв и разрушений в Крыму не зафиксировано.

В начале февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. За ними последовало несколько сотен афтершоков, которые ощущали жители 10 провинций республики и соседних странах. Число жертв только в Турции уже превысило 44,3 тыс. 27 февраля в провинции Хатай произошли два новых землетрясения магнитудами 6,4 и 5,8.

Татьяна Ручкина

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