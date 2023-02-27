Правительство пообещало восстановить работу Луганского авиационного ремонтного завода

Глава Минпромторга Денис Мантуров посетил Луганскую народную республику (ЛНР). Он встретился с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником, с которым, в частности, осмотрел Луганский авиационный ремонтный завод, находящийся в простое с 2014 года. Денис Мантуров поручил возобновить его работу «в сжатые сроки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров

Фото: пресс-служба президента РФ Денис Мантуров

Фото: пресс-служба президента РФ

«Будет решен вопрос задолженности по заработной плате перед сотрудниками предприятия, при необходимости обеспечено их дополнительное обучение, проведена инвентаризация всех возможностей и проблем предприятия, и примерно через полтора года оно должно выйти на показатели, которые были до остановки его работы»,— сказал Денис Мантуров, его слова приводятся в Telegram-канале Минпромторга. К решению поставленных задачах будет привлечена Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в «Ростех»).

Луганский авиационный ремонтный завод был создан в 1931 году. Прежде он входил в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. В 2014 году работа завода приостановилась из-за начавшихся боевых действий, к этому времени на предприятии работало 600 человек.

Позже часть работников завода покинула Луганск. В 2015 году власти ЛНР попытались отремонтировать предприятие, однако работа завода так и не восстановилась.

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Лусине Баласян