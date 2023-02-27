«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Общий объем экспорта российской нефти за последнюю неделю составил 3,63 млн баррелей в день, пишет агентство Bloomberg. При этом через тихоокеанские терминалы РФ поставила рекордное количество — 3,27 млн баррелей в сутки. Как утверждается, стоимость сырья, которое перевозится через порты в Тихом океане, почти на 40% дороже, чем того, что везут через Балтийское море. Как это повлияет на акции нефтяных компаний? На чьи бумаги стоит обратить внимание? Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: В этой связи хотелось бы снова назвать основные российские нефтяные компании — «Роснефть» и «Сургутнефтегаз», — которые точно будут бенефициарами этого процесса. Так как налоговая нагрузка у нас будет постепенно нарастать, речь о маневре в связи с переходом расчета налоговой базы с Urals на Brent (он завершится с дисконтом в $25 только в июле), наши нефтяные организации будут получать очень неплохую прибыль. Инвесторы могут рассчитывать на дивиденды. Поэтому в данном контексте нужно, конечно, выбирать акции крупнейших нефтяных компаний.

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