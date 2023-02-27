Белорусский «аналог IKEA» откроет первый магазин в Петербурге в начале мая

Белорусский производитель мебели и товаров для дома Swed House, выпускающая схожие с продукцией шведской IKEA товары, готовится к открытию своего первого магазина в Санкт-Петербурге, сообщает «РБК Петербург» со ссылкой на главу компании Мурата Шагылыджова. Запуск точки запланирован на май 2023 года.

Магазин появится в помещениях бывшей дизайн-студии IKEA в ТРК «Лето» на Пулковском шоссе. Как отметил Мурат Шагылыджов, сейчас реализация проекта находится на стадии переговоров с собственниками торгового центра.

Ранее Swed House объявил о планах открыть 10 магазинов бренда в Москве в течение 2023 года. Первый начнет работу в ближайшее время в торговом центре «Щелковский». Белорусский бренд Swed House производит мебель, текстиль и товары для дома. Утверждается, что ассортимент компании похож на товары IKEA, которая покинула российский рынок, но, по словам представителей компании, прошел все патентные проверки. Продукция Swed House выпускается в Республике Беларусь, Казахстане, Узбекистане и Китае.

Подробнее читайте в материале «Ъ FM» «Swed House расставляет точки».

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