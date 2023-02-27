ФК «Урал» прошел «Ростов» в Кубке России

Футбольный клуб «Урал» одержал победу над «Ростовом» во втором матче плей-офф «Фонбет» Кубка России. Матч проходил в Екатеринбурге и закончился со счетом 2:1 (1:0). Два мяча команды забили друг другу с пенальти в течение последних десяти минут матча.

На стадионе присутствовали 9578 зрителей.

Первый матч между «Уралом» и «Ростовом» прошел 22 февраля в Ростове, он завершилась вничью 1:1.

«Фонбет» Кубок России проходит по новым правилам: на групповом этапе и в плей-офф клубы Российской премьер лиги (РПЛ) играют между собой («Путь РПЛ»), а команды других лиг — между собой («Путь регионов»). Победители плей-офф встретятся в финале.

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