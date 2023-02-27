Бюджет Воронежа за десять лет получил от программы комплексного развития территорий 318 млн рублей

С 2013 по 2022 год в бюджет Воронежа поступило 318 млн руб. средств застройщиков, полученных в рамках аукционов на право развития застроенных территорий. Об этом в ходе совещания в мэрии сообщил и.о. руководителя управления строительной политики Игорь Добрынин.

По его словам, были приняты решения о развитии 26 городских территорий, на которых расположены 460 домов. Заключено 14 договоров, расселено более 22 тыс. кв. м, введены в эксплуатацию многоквартирные дома с торговыми помещениями. В числе последних проектов — развитие территорий в районе улиц Солнечной и Транспортной. Проработаны планы по развитию территорий на улице 9 Января (несколько участков) и в переулке Отличников. Ведется поиск подрядчиков для развития еще нескольких территорий.

«Многоквартирные дома стареют гораздо быстрее, чем мы успеваем расселять аварийное жилье. Как раз реализация механизма комплексного развития территорий позволяет нам привлекать частные инвестиции в этот сектор экономики и соответственно наверстывать то, что мы не можем сделать за счет бюджетных средств,— заметил мэр Вадим Кстенин.— Но у каждого проекта есть свои экономические параметры. Мы должны находить здесь золотую середину.

Ни у кого не должно быть иллюзий, что инвестор, получая небольшое количество квадратных метров под комплексное развитие территорий, имея обязанность расселить аварийный жилой фонд, еще и школу построит и ее подарит...

Мы можем разговаривать здесь о государственно-частном партнерстве, о каких-то взаимных обязательствах по развитию депрессивных территорий, вырабатывать такие решения, которые будут и отвечать интересам города, и строителям будут выгодны».

Владимир Зоркий

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