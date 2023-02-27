Петербург ожидают «температурные качели» и сильный ветер в первую неделю весны

В первых числах марта в Санкт-Петербурге будут происходить «температурные качели» с сильным ветром и осадками, а к выходным в город вернется устойчивый мороз. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

«Погода предстоящей недели сохранится неустойчивой с заметными колебаниями температуры воздуха. 1 марта в Санкт-Петербурге снова подморозит, а 2 и 3 марта опять небольшая оттепель. Но к выходным дням зима возвращается в наш регион, и, надеюсь, на какое-то время устойчиво»,— написал он в своем Telegram-канале в понедельник, 27 февраля.

В последний день зимы в городе кроме потепления ожидается усиление ветра до 8-13 м/с. В городе также может выпадать небольшой снег.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 20 февраля в Петербурге стало самым холодным днем всего месяца.

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