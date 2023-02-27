В Ярославской области в три раза могут вырасти штрафы за незаконные граффити и рекламу

В Ярославской области могут в несколько раз увеличить размер штрафа за размещение объявлений, листовок и другой наружной рекламы и за нанесение надписей и рисунков в не отведенных для этих целей местах. Поправки в областной КоАП рассмотрели на заседании комитета Ярославской областной думы по депутатской деятельности, правопорядку и информационной политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

Для физлиц наказание составит от 3 до 5 тыс. руб., для должностных – от 30 до 50 тыс., для юридических – от 80 до 150 тыс. руб.

«Было отмечено, что установленный в настоящее время размер административной ответственности не способствует предупреждению указанных правонарушений. Для физлиц, например, штраф составлял от 500 до 2 тыс. руб., для должностных - от 5 до 20 тыс. Депутаты поддержали проект закона и приняли решение рекомендовать его к принятию»,— рассказал председатель комитета Алексей Калганов.

Проект закона в Яроблдуму внес губернатор Михаил Евраев.

Алла Чижова