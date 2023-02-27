Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославской области в три раза могут вырасти штрафы за незаконные граффити и рекламу

В Ярославской области могут в несколько раз увеличить размер штрафа за размещение объявлений, листовок и другой наружной рекламы и за нанесение надписей и рисунков в не отведенных для этих целей местах. Поправки в областной КоАП рассмотрели на заседании комитета Ярославской областной думы по депутатской деятельности, правопорядку и информационной политике.

Фото: Алла Чижова

Фото: Алла Чижова

Для физлиц наказание составит от 3 до 5 тыс. руб., для должностных – от 30 до 50 тыс., для юридических – от 80 до 150 тыс. руб.

«Было отмечено, что установленный в настоящее время размер административной ответственности не способствует предупреждению указанных правонарушений. Для физлиц, например, штраф составлял от 500 до 2 тыс. руб., для должностных - от 5 до 20 тыс. Депутаты поддержали проект закона и приняли решение рекомендовать его к принятию»,— рассказал председатель комитета Алексей Калганов.

Проект закона в Яроблдуму внес губернатор Михаил Евраев.

Алла Чижова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...