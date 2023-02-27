1 марта в Краснодаре проверят системы оповещения населения

1 марта в Краснодаре прозвучат сирены, оповещающие жителей о возможной опасности. Плановая проверка систем оповещения населения запланирована в 10:40, сообщает пресс-служба мэрии.

После специального сигнала жителям города нужно включить любой из 10 российских общедоступных телевизионных каналов и прослушать специальное сообщение. В администрации города просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и оставаться на рабочих местах или дома.

Проверка систем оповещения 1 марта пройдет с 10:40 до 12:00 по всему Краснодарскому краю. Такие мероприятия проводятся регулярно.

Татьяна Ручкина

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