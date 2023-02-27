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Ремонт подземного перехода у Дворца спорта обойдется в 25 млн рублей

Подрядчик «Вентстройгород НН» отремонтирует подземный пешеходный переход у Дворца спорта на проспекте Гагарина за 25 млн руб. Компания уже начала выполнять работы и планирует закончить их к началу сентября, сообщили в администрации Советского района Нижнего Новгорода.

В переходах заменят напольные и настенные покрытия, установят ступени с подогревом, поручни на лестницах и пандусы. Подрядчик оборудует новое освещение и систему водоотводных лотков. На время ремонта переход будет перекрыт частично, пешеходы смогут им пользоваться.

Анастасия Еремина

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