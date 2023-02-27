В Екатеринбурге возложили цветы в память Бориса Немцова

Возложение цветов в память об оппозиционном политике Борисе Немцове, убитом в Москве 27 февраля 2015 года, прошло в Екатеринбурге. «Удалось договориться, чтобы разрешили провести возложение цветов у памятника Татищеву и де Геннину. Люди идут, цветы кладут, я дежурю до момента гибели Немцова, до 1:31»,— рассказал «Ъ-Урал» председатель свердловского отделения партии ПАРНАС Михаил Борисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мемориал памяти политика Бориса Немцова на площади Труда в 2021 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Мемориал памяти политика Бориса Немцова на площади Труда в 2021 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По его словам, на мероприятии собралось в несколько раз меньше людей, чем в прошлом году. «Но ситуация такая, что в том году это было в воскресенье, а сегодня рабочий день. Днем было мало людей, но как только рабочий день закончился, люди активно пошли. Сейчас идут практически постоянно»,— отметил господин Борисов.

Сегодня, в День памяти Бориса Немцова впервые решили полностью показать видеоинтервью с ним, записанное для музея Бориса Ельцина. Показ начался в 19:00 в Ельцин Центре. «Мне сказали, что сегодня утром там уже невозможно было зарегистрироваться — еще вчера все места были заняты. С работы многие могли прямо туда поехать»,— добавил представитель ПАРНАС, предположив, что по окончании мероприятия люди могут еще прийти возложить цветы.

Как написал в своем telegram-канале активист Ярослав Ширшиков, министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало мероприятие в этом году. Однако полиция разрешила постоять у памятника основателям Екатеринбурга «без портретов Немцова, лозунгов и свечей».

Напомним, в 2022 году а Екатеринбурге акция памяти политика Бориса Немцова попала под ограничения. Однако акцию было решено проводить в виде одиночного возложения цветов. После вахты памяти Немцова суд на 30 суток арестовал правозащитника Анатолия Свечникова.

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Диана Сунагатуллина