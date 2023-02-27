Дом Басевича в Петербурге вновь остался без юридической защиты от сноса

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отказал градозащитникам в удовлетворении иска о признании разрешение на строительство на месте исторического дома Басевича незаконным, и отменил меры предварительной защиты. Теперь подрядчик может выполнить снос здания, на исторической и культурной ценности которого настаивают активисты.

«Суд административным истцам отказал. Меры предварительной защиты судом отменены»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Ответчиком по делу выступал Госстройнадзор. Истцы оспаривали разрешение ведомства на строительство комплекса зданий для нужд Академии танца Бориса Эйфмана, на чьем балансе сейчас находится постройка. Ранее суд запретил собственнику, застройщику и любым третьим лицам проведение работ по реконструкции дома Басевича, за исключением работ по консерваци.

Градозащитник Олег Мухин в разговоре с «Ъ-СПб», комментируя решение суда, заявил, что активисты будут его оспаривать.

«Ъ-СПб» подробно писал о ситуации вокруг исторического дома Басевича. Здание находится в аварийном состоянии с 2007 года, неоднократно в нем вспыхивали пожары. Смольный передал его Академии танца Бориса Эйфмана для реконструкции под общежитие для сотрудников. В августе этого года СПбГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» заключило контракт стоимостью 2,7 млрд рублей на реставрацию. Градозащитные активисты опасаются, что вместо реконструкции подрядчик снесет здание, представляющее, по их мнению, культурную ценность.

Подробнее читайте в материале «Ъ-СПб» «Аварийный дом стал вещдоком».

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