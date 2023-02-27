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Коммерсантъ FM
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У берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 3 балла

В акватории Черного моря неподалеку от Южного берега Крыма произошло землетрясение магнитудой до 3 баллов, сообщил советник главы региона Олег Крючков.

По его словам, в Алуштинской сейсмической станции зафиксировали в акватории Черного моря в 25 км от прибрежной территории и на глубине 15 км землетрясение магнитудой до 3 баллов в эпицентре. Последствий и разрушений, по предварительным данным, нет.

Ранее землетрясение магнитудой 4,7 произошло на востоке Турции, недалеко от города Малатья.

Напомним, в ночь на 6 ноября на границе Турции и Сирии произошли разрушительные землетрясения магнитудой до 7,8. Только в Турции погибли больше 44 ты. человек. В Сирии, по данным ВОЗ на середину февраля, число жертв составляло не меньше 8,5 тыс.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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