В Волгограде лжеинвалид вернула государству незаконно полученные пенсию, выплаты и пособие

По инициативе прокурора Центрального района Волгограда в пользу государства с осужденной за взятку сотрудника экспертного бюро горожанки взыскали 400 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее женщина признала вину в коррупционном преступлении. Она приговорена к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком 1,5 года за то, что дала взятку экспертам за установление ей инвалидности при отсутствии к тому законных оснований.

Этот статус позволил ей получать пенсию по инвалидности, ежемесячные выплаты и единовременное пособие – всего на общую сумму 400 тыс. руб. Эту сумму осужденная в бюджет не возместила.

В ходе судебного разбирательства женщина полностью возместила незаконно полученные средства. Производство по гражданскому делу в отношении нее прекращено в связи с добровольным исполнением требований прокурора.

Марина Ковалева