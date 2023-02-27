Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Волгограде лжеинвалид вернула государству незаконно полученные пенсию, выплаты и пособие

По инициативе прокурора Центрального района Волгограда в пользу государства с осужденной за взятку сотрудника экспертного бюро горожанки взыскали 400 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее женщина признала вину в коррупционном преступлении. Она приговорена к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком 1,5 года за то, что дала взятку экспертам за установление ей инвалидности при отсутствии к тому законных оснований.

Этот статус позволил ей получать пенсию по инвалидности, ежемесячные выплаты и единовременное пособие – всего на общую сумму 400 тыс. руб. Эту сумму осужденная в бюджет не возместила.

В ходе судебного разбирательства женщина полностью возместила незаконно полученные средства. Производство по гражданскому делу в отношении нее прекращено в связи с добровольным исполнением требований прокурора.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...